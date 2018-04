Toerist dolblij na vondst gestolen telefoon: 'You guys are amazing'

Agenten hebben gisteren in West de telefoon van een toerist uit Qatar teruggevonden. Een man in een bootje in de Admiralengracht had de smartphone in zijn zak.

Hij sliep samen met een andere man in het bootje. 'Beide personen waren van buitenlandse komaf, konden zich niet identificeren en gaven mogelijk een valse naam op', schrijft de politie op Facebook.

De telefoon die een van de twee bij zich had zou stuk zijn. 'Onderzoek wees iets anders uit… De smartphone, de gloednieuwe Samsung S8, stond gelocked. Bij poging ontgrendeling stond de taal in het Frans ingesteld. Ook waren er teveel inlogpogingen gedaan.'

Citytrip

De agenten hebben die telefoon daarom afgepakt. 'Het onderzoek wees uit naar een toerist in Qatar. De toerist was op 19 april bestolen tijdens zijn citytrip in Amsterdam. De Qatari had bij de Koninklijke Marechaussee op Schiphol deze diefstal aangegeven omdat zijn identiteitsdocumenten ook gestolen waren. Omdat alles via de ambassade geregeld moest worden, moest de Qatari de nacht doorbrengen op Schiphol.'

Via Whatsapp en email kreeg de politie contact met hem en kon hij aangifte doen. Hij reageerde opgelucht. 'You guys are amazing. Yo just made me decide to come back soon there. I will dedicate this visit to you.'

Heling

De verdachten worden naast slapen op openbare weg, het niet tonen van identiteitspapieren ook verdacht van heling. Ook de vreemdelingdienst van de politie gaat kijken naar de twee.

De telefoon wordt waarschijnlijk per post naar Qatar opgestuurd.