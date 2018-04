'In Zuid-Amerika wordt ook veel bloed vergoten vanwege harddrugs'

Wat moeten we in de stad met de harddrugs? Wat moeten we doen met alle mensen die recreatief een pilletje nemen - of erger - verslaafd zijn? De Stelling van Amsterdam luidt dit keer: 'Harddrugs moeten gelegaliseerd worden'.

Het gebeurt in Amsterdam veel. Het zorgt voor veel overlast en erger. De politie en gemeente leggen een verband tussen harddrugs en schietpartijen in de stad.

Maar wat zijn nou oplossingen om het drugsgebruik in te perken in de stad? In gesprek over de stelling dat harddrugs gelegaliseerd moeten worden gaan wetenschapsjournalist Thijs Roes, nachtburgemeester Shamiro van der Geld, Don Ceder, raadslid voor de ChristenUnie en Sigrid Sijthof van Kick Your Habits. En de stelling zorgde voor veel discussie.

'Ja, er is een probleem bij gebruik. Maar je kan niet zeggen van: "We wachten tot het ophoudt". Want je zal altijd met geweld moeten bestrijden wat door de overheid wordt gefaciliteerd', zegt Roes. 'Het echte probleem is dat er aanbod is omdat er vraag is. Er wordt coke naar de Zuidas verhandeld omdat er advocaten, accountants, bankiers die kennelijk niet om kunnen gaan met de dagelijkse beslommeringen die hun levensstijl met zich meebrengen', meent Ceder.

Van der Geld, die voor legaliseren is, kijkt zelf verder, naar de problemen over de grens. 'Ik denk ook dat we moeten kijken naar wat er gebeurt in Zuid-Amerika. Hoeveel bloed daar wordt vergoten. We kunnen wel alleen maar in onze achtertuin kijken en zeggen dat het strenger moet. Maar in Brazilië of Colombia wordt ook gigantisch veel bloed vergoten. Daar hebben ze veel liever dat we het hier zouden legaliseren zodat er daar veel minder druk op zou komen te staan.'

