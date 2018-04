Zowel Ymere als We Are Here blij met uitspraak rechter

We Are Here en woningcorporatie Ymere zijn allebei tevreden over de uitspraak van de rechter vandaag. Daarnaast werd ook duidelijk dat een 24-uursopvang voor de uitgeprocedeerde asielzoekers een stap dichterbij is gekomen.

De rechter besloot dat de krakers nog tot 1 juni mogen blijven. 'De rechter heeft gelijk. Hij heeft de zaak van verschillende kanten bekeken en was zo in staat om de juiste beslissing te nemen', stelt Khalid Jone, woordvoerder van We Are Here. 'We hebben wel meer tijd nodig, maar het is oké.'

Chris Pettersson, regiomanager van Ymere, spreekt van een 'heldere uitspraak'. 'We hadden gehoopt op een iets vroegere ontruiming, maar we respecteren de uitspraak en kunnen hiermee in ieder geval goed verder met onze plannen voor de nieuwbouw van 300 sociale huurwoningen in de wijk.'

Jone vraagt zich af of Ymere inderdaad blij is met de uitspraak. 'Ze hebben veel geld uitgegeven, heel veel geld. Er zijn te veel beveiligers ingezet, denk ik. '

Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen haalde mede vanwege die beveiligers ook eerder uit naar Ymere. Hij noemde de handelswijze van de woningcorporatie 'opmerkelijk'. 'Die uitspraak laat ik graag aan hem', reageerde Pettersson vandaag. 'We zijn heel nadrukkelijk bezig geweest in de wijk om ervoor te zorgen dat de veiligheid van onze bewoners zoveel mogelijk gewaarborgd bleef. Er zijn helaas incidenten geweest waarop we geen invloed hebben gehad.'

In de zijlijn van de zaak werd ook duidelijk dat de stad al druk nadenkt over een 24-uursopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat vertelde een aanwezige topambtenaar van de gemeente aan de rechter. De gemeente 'verwacht' namelijk dat dat de uitkomst zal zijn van de lopende coalitieonderhandelingen en daarom wordt er nu 'onderzoek gedaan naar een 24-uursopvang voor iedereen met meer begeleiding'.