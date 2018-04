Een na het andere futuristische complex verrijst aan Zuidas

Op de Zuidas is ruimte voor grote ambitieuze projecten, de volgende in een lange rij appartementenblokken dient zich aan: The Gustav. Vandaag is gestart met de bouw.

Het complex dat twee gebouwen behelst, huist straks 144 studio's en appartementen van 32 tot 137 vierkante meter. Op het dak van het hoogste gebouw wordt 'een duinlandschap' ingericht dat vogels, vlinders en insecten zou moeten aantrekken.

Alle appartementen zijn al verkocht, de bewoners krijgen in 2020 de sleutels van hun nieuwe stulpje. Later dit jaar wordt er begonnen met het luxere buurgebouw, The George. Het glooiende gebouw bestaat uit 47 woningen met terrassen van soms wel 69 vierkante meter. Prijzen begonnen bij een half miljoen en ook dit complex is al uitverkocht.

