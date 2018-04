Koningsdag 2018 fris, maar waarschijnlijk grotendeels droog

Het belooft bepaald geen zonovergoten Koningsdag te worden. Niettemin ziet het er naar uit dat het grotendeels droog blijft.

In de ochtend is er nog ruimte voor wat zon, als wolkenvelden over de stad trekken. Die bewolking wordt in de loop van de middag waarschijnlijk dikker en tegen het einde van de middag kan er zelfs een spatje regen uit vallen.



Vanavond neemt de neerslagkans nog wat toe, maar echt grote hoeveelheden neerslag worden niet verwacht. De temperatuur blijft overdag steken op zo'n 14 tot 15 graden.

Verwachting vandaag en morgen: Wolkenvelden en in de middag in het westen en noorden soms lichte regen. Morgen wisselend bewolkt en een enkele bui. https://t.co/5HNtg7xTxB pic.twitter.com/RK3BOMvSNU — KNMI (@KNMI) April 27, 2018