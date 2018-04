Koningsnacht zorgt voor grote drukte bij Blaffende Vis: auto kan geen kant op

Voor café De Blaffende Vis was het gisteravond tijdens Koningsdacht traditiegetrouw erg druk. Dat merkte ook een automobilist die probeerde de Westerstraat over te steken.

De bestuurder wurmt zich met de grootst denkbare moeite door de mensenmassa, zo is te zien op bovenstaande beelden. Op een gegeven moment nemen twee feestvierders zelfs plaats in de kofferbak van de auto.



Met hulp van een paar omstanders, en in een héél laag tempo, bereikt de bestuurder uiteindelijk de overkant.



Beelden: Inter Visual Studio