Liveblog: Koningsdag 2018 van start, hekken Vondelpark geopend

Amsterdam maakt zich op voor het 51e verjaardagsfeestje van koning Willem-Alexander. Volg hier de laatste ontwikkelingen rond Koningsdag 2018.

- Koningsdag belooft dit jaar fris en bewolkt te worden, wel lijkt het grotendeels droog te blijven.

- Koningsnacht ging gepaard met behoorlijk wat drukte. Grote incidenten zijn niet gemeld, wel waren er 31 'Koningsnacht-gerelateerde' aanhoudingen / incidenten, meldt de politie.

- Volg Koningsdag 2018 vanaf 10.00 uur ook live via AT5, AT5.nl/live of onze Facebookpagina. Ook via Instagram houden we je op de hoogte!