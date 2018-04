Motoragent gewond bij aanrijding Bos en Lommer

Bij een aanrijding op de hoek van de Admiraal de Ruyterweg met de De Rijpstraat in Bos en Lommer is vrijdagochtend een motoragent gewond geraakt.

Volgens getuigen reed de motoragent over de trambaan en werd de motor over het hoofd gezien door een automobilist die af wilde slaan. Of de motoragent reed met licht- en geluidssignalen is niet bekend. De agent, die is overgebracht naar een ziekenhuis, heeft vermoedelijk een gebroken enkel. Een andere politie-eenheid neemt de zaak in onderzoek.