Koningsdag trekt ook bezoekers uit Chicago: 'Hallo mam!'

Inwoners van Engeland, de Verenigde Staten en het zuiden van Nederland: ze verzamelden zich vanochtend allemaal op het Centraal Station voor Koningsdag.

Ze waren te herkennen aan hun oranje kleding. 'Ik kom uit Londen', vertelde een man in een korte oranje broek. 'We vieren Koningsdag, toch? Ik ga op een boot staan. Ik ga zien of ik daar ga dansen, misschien later.'

Een man uit Chicago had een oranje pruik opgezet. 'Hallo mam! Dit is een prachtige stad, dus we gaan veel plezier hebben. Mijn baas heeft gezegd dat ik niet in de gevangenis moet terechtkomen, dus het komt goed.'

Met mannendispuut op boot

Ook verschillende disputen waren per trein naar de stad gekomen. 'We komen uit Enschede. Amsterdam staat gewoon wel bekend om het grootste feest, vandaar dat we hier op een boot met het mannendispuut gaan staan. Ik hoop dat er zon komt, ik heb mijn zonnebril al op, maar tot nu toe komt er niet heel veel zon tevoorschijn.'

Een vrouw uit vrouw uit Limburg had onder meer een oranje Roy Donders-broek aangedaan. 'In Amsterdam is het gewoon leuk om Koningsdag mee te maken. In Limburg is het heel ingetogen eigenlijk. We gaan dadelijk bij een gracht zitten. Daar komen alle boten langs, dat is gewoon een ervaring, dat moet je meemaken.'

