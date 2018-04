De politie heeft in samenwerking met de gemeente en handhaving en toezicht drie illegale feesten beëindigd tijdens Koningsnacht. Het grootste feest vond plaats aan de Amerikahavenweg in het Westelijk Havengebied. De mobiele eenheid moest daar ingrijpen om drie- à vierhonderd feestgangers weg te krijgen.

Ook aan de Buikslotermeerdijk was het raak. 'Er was daar een feest in opbouw, maar door optreden van handhavers en politieagenten is dit niet tot een feest gekomen', zegt de gemeente. Aan de Toetsenbordweg in Noord was een feest met ongeveer honderd bezoekers gaande. 'Ook hier heeft handhaving en toezicht samen met de politie ingegrepen waarop het feest is beëindigd', meldt de gemeente vandaag.

Last onder dwangsom

Voorafgaand aan Koningsnacht werden er al veel illegale feesten geannuleerd. Organisaties waarvan bekend was dat ze een feest zouden gaan geven kregen een zogenoemde 'last onder dwangsom' opgelegd. De organisatoren besloten daarom hun feesten niet door te laten gaan.

Toch stuitte de politie nog op drie feesten waarvoor geen vergunning was verleend afgelopen nacht.