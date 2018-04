Vrouw uit Drenthe verkoopt al 40 jaar op Apollolaan: 'Door internet wel minder'

De Apollolaan in Zuid blijkt elk jaar een geliefde plek voor liefhebbers van de vrijmarkt. Een van de verkopers komt er zelfs al veertig jaar vanuit Drenthe voor naar de stad.

'Ik sta in Drenthe ook op de markt', vertelt de vrouw. 'Maar we hebben hier kennissen en familie wonen en toen ben ik hier terecht gekomen. Ik ben hier vanwege de sfeer en de mensen. De gezelligheid zo met elkaar. En dan zeggen ze, komt u helemaal uit Drenthe? Ja ik kom helemaal uit Drenthe. Dat vinden ze helemaal geweldig.'

In al die jaren is er wel wat veranderd op de Apollolaan. 'Door het internet en Markplaats.nl is het toch wel wat minder geworden. Voor ons wordt het ook wat minder. Ik moet zien of ik mijn spulletjes wel kwijt raak. Niet te duur natuurlijk.'

