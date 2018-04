Medewerkers afhandelbedrijven Schiphol staken: 'Vertraging voor reizigers'

Medewerkers van afhandelbedrijven Aviapartner, Menzies Aviation en Swissport houden vandaag werkonderbrekingen op Schiphol. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen door de acties.

'Het werk wordt neergelegd tussen 17:00 en 17:45 uur bij de drie bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het laden en lossen van vliegtuigen en bij de bagageafhandeling. Daarnaast houden de passagemedewerkers van de drie bedrijven stiptheidsacties tussen 17:00 en 19:00 uur', meldt vakbond FNV.

De medewerkers eisen een loonsverhoging van 3 procent met een minimum van 75 euro per maand. Daarnaast willen ze meer vaste contracten en 'gezondere werkroosters'.

Hevige concurrentiestrijd

Een concurrentiestrijd zorgt er volgens de FNV voor dat de werkdruk toeneemt en de loonontwikkeling al jaren stilstaat. De cao-onderhandelingen zijn dan ook stuk gelopen op loon, werkdruk en roosters. Afgelopen dinsdag werden er ook al stiptheidsacties gehouden.

‘We betreuren de overlast voor reizigers, maar we hebben de bedrijven ruim op tijd ingelicht. Helaas hebben onderhandelingen, het stellen van een ultimatum en het houden van stiptheidsacties niet tot resultaat geleid. We kunnen niet anders dan overgaan tot werkonderbrekingen’, zegt Asmae Hajjari van FNV Luchtvaart.

Schiphol zegt absoluut niet blij te zijn met de acties. 'We doen er alles aan om de consequenties voor reizigers zo veel mogelijk in te perken', besluit de luchthaven.

