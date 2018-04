Ernstige zorgen om vermiste zusjes uit Arnhem

De politie en ouders van twee Arnhemse meisjes maken zich ernstig zorgen over de meisjes. Ze vertrokken samen op 24 april zonder familie of vrienden in te lichten. Een dag later werden ze voor het laatst gezien op het station van Nijmegen.

'Omdat deze meiden eerder werden aangetroffen op het Centraal Station in Amsterdam, is de kans aanwezig dat zij weer in Amsterdam zijn of daar naar toe gaan', meldt de Amsterdamse politie.

De Arnhemse politie plaatste een directe oproep aan de meisje op Facebook. 'Jullie ouders en wij als politie maken ons ernstige zorgen om jullie. Neem alsjeblieft contact met ons op.'

UPDATE: De twee zijn inmiddels terecht.