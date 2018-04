Conducteurs Onur en Mustafa laten volle trein Wilhelmus zingen

'We komen bijna aan op station Amsterdam Centraal. Zoals jullie weten is het Koningsdag. Daarom gaan we een mooi feestje vieren en nu het Wilhelmus zingen', roept conducteur Onur vanochtend door de intercom van een intercity. Aan die oproep wordt gehoor gegeven: de hele coupé zingt mee.

'Onur en Mustafa maken élk feestje gezelliger. Ook Koningsdag. Ze verrassen op weg naar Amsterdam een trein vol vroege feestvierders via de intercom', schrijft de NS. Na het meezingen maken de twee conducteurs nog een selfie met de treinreizigers.

De meeste reizigers kijken wat verbaasd op en pakken hun mobieltje om het bijzondere tafareel te filmen. Ze raken enthousiast: er wordt luid gezongen en geapplaudisseerd.

Bekijk het hele filmpje hier: