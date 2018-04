'Edwin Wagensveld mogelijk kleine drie jaar de cel in'

Pegida-voorman Edwin Wagensveld moet waarschijnlijk de gevangenis in.

Dat meldt de Sächsiche Zeitung vandaag. De rechter heeft Wagensveld veroordeeld wegens belastingfraude. Omdat hij opnieuw de fout in is gegaan gaat een eerdere voorwaardelijke straf van achttien maanden ook in. In totaal gaat het om twee jaar en negen maanden gevangenisstraf. De uitspraak is overigens nog niet definitief.

Wagensveld kwam meerdere keren in Amsterdam om met zijn anti-islambeweging te demonstreren. Hij werd twee keer opgepakt vanwege een logo met een hakenkruis, dat een keer op een spandoek stond en een andere keer op zijn T-shirt. De rechter besloot later dat hij daar geen straf voor kreeg.

Volgens de rechter heeft Wagensveld de verkoop van airsoftwapens niet opgegeven bij de belastingdienst. Hij verweerde zich door te zeggen dat sommige klanten de facturen niet hadden betaald en dat het niet om wapens, maar om speelgoed ging.