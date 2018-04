Sylvana Simons in nieuw seizoen Ranking the Stars: 'Godzijdank'

Raadslid Sylvana Simons is dit jaar te gast bij het BNN-VARA-programma Ranking the Stars.

Dat vertelde presentator Paul de Leeuw gisteren tegen Radio 538. 'Ze doet godzijdank mee', zei De Leeuw. 'Ja, dat vind ik leuk. Ik vind Sylvana Simons hartstikke spannend en leuk. En ik vind het ook een moedig iemand. Je kunt lullen wat je wil, wij staan langs die zijkant te gillen maar ze doet het maar toch. Ik heb enorm veel bewondering voor haar.'

Simons kreeg tijdens de verkiezingen in maart met haar politieke partij Bij1 genoeg stemmen voor een zetel in de gemeenteraad en is nu raadslid. Ze wil in de Stopera zorgen voor een 'radicaal links geluid'.

Het is het vijftiende seizoen van de serie. Naast Simons zijn onder meer Georgina Verbaan, Olcay Gulsen en Jörgen Raymann te gast. De opnames zijn in mei en publiek kan nog kaartjes voor de shows kopen. Wanneer de afleveringen worden uitgezonden is nog onduidelijk.