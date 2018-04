Gemeente: 'Koningsdag druk maar gezellig, politie verricht 42 arrestaties

Koningsdag in de stad is vandaag vooralsnog feestelijk en gezellig verlopen, laat een woordvoerder van de burgemeester weten.

Het was druk in de stad, er zijn geen grote incidenten gemeld en over arrestaties is het nog te vroeg om iets te zeggen. Het feest begon traditiegetrouw met de vrijmarkten in de hele stad, inmiddels zijn alle grote evenementen nog in volle gang.

Een woordvoerder van de politie meldt dat er vandaag in totaal 66 mensen aangehouden, 42 daarvan worden bestempeld als Koningsdag-gerelateerd. 'Dan gaat het bijvoorbeeld om openbare dronkenschap en zakkenrollerij.' Hoeveel zakkenrollers er zijn aangehouden, is nog niet bekend.

'Tot nu toe verloopt de dag vergelijkbaar met die van vorig jaar maar hij is nog niet voorbij. De grote uittocht volgt zo nog', aldus de politiewoordvoerder.