Willie Wartaal breekt enkel tijdens optreden Koningsdag

Rapper Willie Wartaal van de Jeugd van Tegenwoordig heeft een nare blessure overgehouden aan Koningsdag. Hij viel tijdens een optreden van het podium en brak waarschijnlijk zijn enkel.

Dat gebeurde tijdens een show in het Twentse Oldenzaal. 'Hij lazerde zo van 2,5 meter naar beneden. het ging echt', vertelt een omstander aan De Gelderlander. Op beelden is te zien dat hij ondanks de pijn nog het liefst was doorgegaan met het optreden.

Het optreden ging ook door maar zonder Wartaal, hij is met de ambulance naar het ziekenhuis. Het optreden van de Jeugd van Tegenwoordig in Amsterdam vanavond gaat gewoon door. 'DE SHOWS MUST GO ON MAAR BID WEL VOOR ZN ENKEL', aldus de band op het instagramaccount.