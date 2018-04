Nigel de Jong wil 'zijn' plein in Geuzenveld officieel vernoemen naar Appie Nouri

Het drama rond Abdelhak Nouri vorig jaar heeft Nigel de Jong ondanks de afstand van dichtbij meegemaakt. Nouri maakte faam op zijn Nigel de Jong-plein, daar waar De Jong zelf opgroeide. Achter de schermen is hij bezig om het pleintje officieel te vernoemen naar de Nouri.

Nouri stortte tijdens een oefenwedstrijd in de de voorbereiding in elkaar en liep ernstige hersenschade op. Op het pleintje in Geuzenveld volgde enkele dagen later een indrukwekkende samenkomst. 'Ik was er op afstand live bij, ik heb op de telefoon meegekeken. Het heeft me diep geraakt. Ik ben er opgegroeid. Mijn moeder woont er nog steeds tegenover', vertelt hij tegen Ajax TV.

Op deze plek opende De Jong in 2005 het Nigel de Jong-plein, Nouri zou er enkele jaren later tot wasdom komen. 'Ik was de afgelopen jaren niet veel in Amsterdam maar het ging al door de wandelgangen dat er een klein jongetje was met de naam Nouri dat het plein had overgenomen. Je hoorde over de techniek, de slimheid van die jongen en dat ie bij Ajax speelde.'

Het drama met Nouri heeft de band met het pleintje alleen maar versterkt. 'Daarom ben ik nu ook bezig om het pleintje officieel het Nouri-pleintje te laten noemen. We zijn bezig om te kijken wat een goed moment is, dat gebeurt momenteel achter de schermen. Het moet gebeuren voor de buurt, maar het is ook een gebaar naar de familie toe.'