Feestgangers 'uit de provincie' druipen af: 'Het was heel plezant, heel scheef ook'

Na een feest dat al vroeg begon vandaag dropen de bezoekers zo tegen het vallen van de avond af. De trein naar huis werd opgezocht en een enkeling zette nog een 'Willie bedankt' in.

Een Vlaamse bezoeker heeft het enorm naar zijn zin gehad. 'Het was heel plezant. heel scheef ook.' Een groep Veluwse jongens kwam ook woorden tekort: 'Het was top, als je het vergelijkt met de provincie, het was echt top. Werkelijk fantastisch, nu in de trein dat k-eind terug.'

Een jongedame wist nog trots te vermelden dat ze wel 24 uur lang aan de alcohol heeft gezeten: 'Ik ben geslaagd!'

Na een feestje moet er ook worden schoongemaakt, de eerste schoonmakers kwamen al rond een uur of zes in actie. 'Het kan laat worden, het kan drie uur of zelfs vier uur worden. Dat weten we nooit van tevoren.'

