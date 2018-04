Feestje in fietstunnel bij Amstel Hotel beëindigd: 'Het is nu echt klaar'

Een grote groep mensen in het fietstunneltje bij het Amstel Hotel kon er geen genoeg van krijgen en feestte nog even naar hartenlust door. Maar om 23.00 uur moesten ook deze mensen inpakken.

De meute had zich verzameld in het tunneltje en vermaakte zich met harde muziek. 'Het is nu laat aan het worden en het is nu echt klaar', aldus een woordvoerder van de politie. 'Er is ook meteen geluisterd en de muziek is uitgezet. Omdat het een grote groep mensen betrof, werden er extra agenten bij geroepen om het in goede banen te leiden.'

Er hoefde verder niet opgetreden te worden, er is niemand gearresteerd. De politie liet weten dat de Koningsdag goed is verlopen, zelf iets rustiger dan vorig jaar wat betreft politie-inzet. Er zijn tijdens Koningsnacht en Koningsdag in totaal 56 mensen opgepakt, vooral voor openbare dronkenschap en ook enkele zakkenrollers.

Morgen komt de gemeente nog met een overzicht van alle cijfers en feiten.

