Koningsdag the day after: het grote opruimen is begonnen

Honderden schoonmakers van de gemeente zijn sinds vannacht bezig om de stad weer schoon te krijgen na Koningsdag.

In totaal begonnen rond middernacht zevenhonderd schoonmakers aan de monsterklus. Ook voorzitter van de bestuurscommissie stadsdeel Centrum Boudewijn Oranje ging mee om de stad weer schoon te krijgen.

Net als vorig jaar organiseert Plastic Whale ook vandaag weer Koningsvissen. Het doel is simpel: de grachten van Amsterdam weer schoon krijgen. Er wordt rond 13:00 uur gestart bij NEMO. Vorig jaar zorgde de actie voor ruim 99 gevulde vuilniszakken.

Zo, dat was even werken vannacht met de mannen en vrouwen van de Reiniging en we hebben al veel kunnen opruimen. pic.twitter.com/CxVupxVcq7