Jongetje moet toekijken hoe zijn moeder wordt verkracht: zes jaar cel en tbs

Een 34-jarige man is veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf en tbs voor verkrachting van twee ex-partners. Eén ex verkrachtte hij in het bijzijn van haar zoontje, de ander bond hij van tevoren vast en bracht hij uiterst pijnlijk letsel toe.

Het eerste slachtoffer werd al in mei 2010 verkracht. Na een gesprek met de politie destijds besluit zij om geen aangifte te doen. Haar werd namelijk medegedeeld dat het bewijzen van een verkrachting erg lastig is.

Het tweede slachtoffer van de man doet in februari 2017 aangifte van de verkrachting in Amsterdam. Zij zou door haar ex zijn vastgebonden met ducttape en tie-wraps. Volgens de man zelf zou de seks vrijwillig zijn geweest.

Alsnog aangifte

Nadat het tweede slachtoffer van de man aangifte deed bij de politie is het eerste slachtoffer door de recherche benaderd. Zij heeft toen besloten om alsnog aangifte te doen van de verkrachting uit 2010.

Beiden werden door de man verkracht nadat zij de relatie met hem hadden beëindigd. De impact van de verkrachtingen op de vrouwen is groot; bij beiden is PTSS vastgesteld. De rechtbank rekent dit de man zwaar aan.

Stoornis

Hoewel de man niet meewerkte aan onderzoek in het Pieter Baan Centrum is er bij hem toch een stoornis vastgesteld. Omdat hij een groot gevaar vormt voor de veiligheid van anderen en zonder behandeling dit gevaar niet zal veranderen legt de rechtbank een tbs met bevel tot verpleging op. Daarnaast krijgt de man zes jaar gevangenisstraf en moet hij ruim 37.000 euro schadevergoeding betalen.