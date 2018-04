'Wouter Bos favoriet voor burgemeesterspost, Amsterdammers kan geslacht niet schelen'

Wie wordt de nieuwe burgemeester van Amsterdam? Het Parool heeft in de stad een peiling uitgevoerd. Wouter Bos is favoriet en wordt op de hielen gezeten door Khadija Arib en Femke Halsema.

De uitslag laat vooral zien dat, net zoals het politieke landschap, ook de uitslag van deze peiling versplinterd is. Het Parool liet door I&O Research onderzoek doen onder 550 Amsterdammers.

Met 14,3 procent van de stemmen wint de huidig de bestuursvoorzitter van het VUmc Wouter Bos. Net daarachter eindigen de voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib (13,5 procent) en voormalig GroenLinks-leider Femke Halsema (13,4 procent). Andere kandidaten eindigen ver achter de top drie.

Man of vrouw?

Ook blijkt uit het onderzoek dat het de meeste Amsterdammers niet heel veel uitmaakt of de nieuwe burgemeester een man of een vrouw wordt. In het openbaar wordt vaak uitgesproken dat de nieuwe burgemeester een vrouw moet worden. Uit het onderzoek blijkt zelfs dat het vrouwen nog minder kan schelen dan mannen.

Wie echt de nieuwe burgemeester gaat worden, blijft nog wel even de vraag. Maandag is de laatste dag dat kandidaten zich kunnen melden bij de commissaris van de Koning. De nieuwe burgemeester moet begin juli beginnen.