Tientallen fans One Direction-zanger Niall Horan bivakkeren voor Afas Live

Vanavond staat Niall Horan, bekend geworden als één van de leden van de boyband One Direction, in Afas Live in Zuidoost. Al sinds gisteren bivakkeren fans voor de deur van de popzaal om helemaal vooraan te kunnen staan.

Om 18:30 uur openen de deuren. Niall Horan zelf begint pas om 21:00 uur: maar toch gaan steeds meer fans al in de rij zitten. De eerste arriveerden gistermiddag al. Voor de regen zijn ze voorbereid: er zijn plastic zeilen meegenomen.

Officieel mogen de fans pas vanaf 12:00 uur vandaag in de rij staan, zo waarschuwt het poppodium op de website. 'Het is niet toegestaan om eerder aanwezig te zijn en/of te overnachten op het plein. Wanneer je eerder aanwezig bent zal je worden weggestuurd door de politie en ontvang je een bekeuring.' Ondanks de harde woorden is er niemand weggestuurd.

Op dit moment zitten al ruim honderd - vooral tienermeisjes - in de rij. Afas Live verwacht vanavond 5500 bezoekers. Het concert was namelijk enkele minuten nadat de voorverkoop begon uitverkocht.