Duizenden pleziervaartbootjes minder op de grachten, overlast neemt wel toe

Er zijn steeds minder pleziervaartbootjes in de Amsterdamse grachten. Wel neemt het aantal meldingen van overlast toe.

Dat blijkt uit de jaarlijkse Grachtenmonitor van de gemeente. In zes jaar tijd is één op de drie pleziervaartbootjes verdwenen uit de grachten. Ondanks dat er minder verkeer is neemt de overlast wel toe. In 2017 maakten 1339 mensen melding van overlast door snelheid, geluid of vaargedrag op het water. Dat is een stijging van negen procent in vergelijking met een jaar eerder.

Lees ook: Ideaal weer voor bootjes, maar wat mag nog?

'Handhaven bij overlast blijft een prioriteit, zodat iedereen van het water kan genieten. We nemen alle meldingen serieus en onderzoeken nu hoe we nog efficiënter kunnen handhaven op regels bij geluids-, en snelheidsoverlast en op veiligheidsovertredingen, bijvoorbeeld door het invoeren van kentekens voor boten', reageert verantwoordelijk wethouder Udo Kock.

Gezonken

Verder blijkt uit de Grachtenmonitor dat er 273 bootjes gezonken of tot wrak zijn verklaard in 2017. In 2016 waren dat er nog maar 200. Verder blijkt het water in de grachten schoner dan ooit. Daarnaast wordt de pilot van eenrichtingsverkeer op de Prinsengracht wordt verlengd tot 1 april volgend jaar.