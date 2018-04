Gemeente: geen noemenswaardige incidenten tijdens Koningsdag

De gemeente kijkt zeer positief terug op Koningsdag. Er zijn geen noemenswaardige incidenten gebeurd in de stad.

In totaal werden er tijdens Koningsnacht en Koningsdag 107 aanhoudingen verricht. Dit aantal is nagenoeg vergelijkbaar met vorig jaar. Het totaal aantal ambulanceritten kwam uit op 271. Al eerder meldde Ambulance Amsterdam dat alles beheersbaar was verlopen.

De vrijmarkten in het Vondelpark en op de Apollolaan trokken net als voorgaande jaren veel bezoekers. Ook de grote feesten aan de randen van de stad zijn goed verlopen. Hier kwamen in totaal rond de 80.000 bezoekers op af.

Bij de grote schoonmaak van de stad is zo'n 600 tot 700 ton afval opgehaald. Dat is meer dan vorig jaar. Wel zegt de gemeente dat de vrijmarkten weer snel schoon waren. Dat kwam mede door de inzet van kringloopcontainers, waar mensen hun niet verkochte waar konden achterlaten.