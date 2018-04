Chauffeur gewond bij ongeluk op terrein touringcarbedrijf Diemen

Een buschauffeur is vanmorgen gewond geraakt bij een ongeluk op het terrein van touringcarbedrijf Oostenrijk Touringcars in Diemen.

Het ongeluk gebeurde rond 10:30 uur aan de Verrijn Stuartweg. In eerste instantie leek het om een ernstig ongeval te gaan. Een traumateam werd uit voorzorg opgeroepen. Uiteindelijk bleek het allemaal mee te vallen. De chauffeur was nog aanspreekbaar.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Omdat het om een bedrijfsongeval gaat doet de Inspectie SZW (de voormalige arbeidsinspectie) onderzoek. Ook de politie is hierbij betrokken.