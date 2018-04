Gemeente doet oproep: 'Gebruik volgend jaar geen ducttape meer op stoepen'

Even je kraampje op de vrijmarkt van Koninsdag afzetten met ducttape op de stoep? Daar zijn de stadsreinigers alles behalve blij mee.

Dat zegt Iris Reuselaars die verantwoordelijk is voor het beheer van de openbare ruimte in het centrum. 'Mijn mensen moeten ook al het tape van de stoepen verwijderen. Er is ook dit jaar weer heel veel ducttape gebruikt om de stoep af te zetten. De reinigers moeten op hun knietjes met een krabbertje om het het tape te kunnen weghalen.'

Reuselaars hoopt dan ook dat volgend jaar door Amsterdammers schilderstape en stoepkrijt gebruikt gaat worden. 'Dat zou heel fijn zijn.' De gemeentereinigers hebben dit jaar na Koningsdag zo'n 600 tot 700 ton afval opgehaald.