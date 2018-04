Illegale hotels ontdekt op de Wallen: boete van 82.000 euro voor eigenaar

De eigenaar van vier woningen op de Wallen heeft van de gemeente een boete van 82.000 euro gekregen omdat de woningen werden gebruikt als illegale hotels.

De woningen werden volgens de eigenaar gebruikt als logiesverblijf voor zakenrelaties. Het pand was ingericht als hotel en had zelfs een gastenboek. Het verblijf was ook brandgevaarlijk. Het pand is daarom voor zeker drie maanden gesloten.

'Net als bij permanente verhuur van woningen aan toeristen, is ook hier echter sprake van woningonttrekking: woningen kunnen niet gebruikt worden door Amsterdammers die een woning nodig hebben', schrijft de gemeente in een persbericht.

Prinseneiland

Ook op het Prinseneiland werden deze week in een brandgevaarlijk illegaal hotel twee woningen gesloten. Naast de sluiting kunnen de overtreders, waaronder een host en een huurder van een appartement, ook een boete van 61.500 euro tegemoet zien.

Eerder is er in drukke vakantieperiodes extra gecontroleerd op illegale verhuur in de Haarlemmerbuurt en op de Burgwallen. Dat gebeurt de komende weken opnieuw, maar nu in de Jordaan. De handhavers zullen ook controleren of Amsterdammers hebben voldaan aan de verplichting om, elke keer dat de woning wordt verhuurd aan toeristen, dit te melden bij de gemeente. De boete voor het niet melden van vakantieverhuur is 6.000 euro per keer.