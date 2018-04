Politie houdt fans bij Afas Live wakker: 'We mochten wel zitten, maar niet liggen'

Fans die al sinds gisteren in de rij liggen voor een optreden van One DIrection-zanger Niall Horan, hebben niet veel kunnen slapen. Van passerende agenten mochten zijn niet overnachten voor de Afas Live, dus bleven zij maar wakker.

'Ik heb twee uur geslapen, denk ik', zegt een fan tegen AT5. Ze stond al sinds gistermiddag voor de concerthal en werd 's nachts wakker gemaakt door een agent. 'Er kwam politie en die zei: jullie mogen hier niet slapen. Jullie mogen wel hier zitten, maar niet overnachten. Dus we mochten zitten en niet liggen. De helft ging slapen, de andere helft bleef wakker en als er politie kwam gingen we allemaal heel snel rechtop zitten.'

Het slaapverbod geldt ook bij andere concerten waar fans al een of meerdere nachten van tevoren voor in de rij gaan liggen. Bijvoorbeeld vorige maand voor de fans van Harry Styles, die andere One Direction-zanger. De politie noemde het 'onverantwoord' als fans in de kou gingen liggen 's nachts.