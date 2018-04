Honderden demonstreren om vluchtelingen We Are Here te steunen

In stadsdeel Oost zijn honderden demonstranten op de been om hun steun te betuigen aan de vluchtelingen van We Are Here.

De manifestatie begon om twee uur op het Krugerplein in de Transvaalbuurt. Daar niet ver vandaan kraakte de groep onlangs tientallen panden. Al jaren zwerven de uitgeprocedeerde asielzoekers van onderkomen naar onderkomen.

De demonstranten liepen vanmiddag via de Wibautstraat richting het Jonas Daniël Meijerplein. Onderweg werden leuzen gescandeerd zoals 'Say it loud, say it clear: refugees are welcome here!'. Ook dragen sommige demonstranten spandoeken en protestborden. 'Vluchtelingen welkom, fascisten niet', luidt een van die borden.

Als je momenteel meeloopt in de solidariteitsdemonstratie voor @wijzijnhierNL en foto's/video's neemt, @ mention ons en dan retweeten we je! If you're marching for refugee rights in AMS at the moment, let us know when you're sharing pics/video and we'll RT you! #unitedwerise pic.twitter.com/OcerKcdWvs — Women's March NL (@WomensMarchNL) April 28, 2018

Het openbaar vervoer moest hier en daar omrijden vanwege de demonstratie.