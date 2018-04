Krant onthult criminele vriendenkring van rapper Lil' Kleine

Rapper Lil' Kleine kan veel criminelen tot zijn entourage rekenen, dat blijkt uit onderzoek van Het Parool. De Amsterdamse rapper trekt op met onder anderen de voor een plofkraak veroordeelde Yobel B. en Reda N., die een lange gevangenisstraf uitzit voor een gewelddadige overval op een miljonairsgezin.

Jorik Scholten, de echte naam van Kleine, vierde de vrijlating van B. uitbundig in het luxe sushirestaurant Izakaya en sprak eerder op Instagram zijn steun uit voor de vrijlating van Reda N., een van de mannen die voor de ogen van kleine kinderen hun ouders vastbonden bij een zware, gewapende overval.

Ook andere zware criminelen zijn vaak te zien in het entourage van Scholten. Zo ook Terence de V., die met 140 kilo coke, flink wat cash en vuurwapens werd gevonden en Kelvin C. Met hem staat hij op een foto met het bijschrift ´safe', wat iets betekent als cool.

Volgens de krant zien de betrokken partijen de vriendschappelijke relatie als 'statusverhogend'. Waar zo'n relatie vroeger vooral beschadigend kon werken op de carriére van een artiest, lijkt het tegenwoordig juist onmisbaar. De idolen 'verheerlijken de status van klatergoud en snel geld'. Veel van deze artiesten zitten bij het label Top Notch, dat in 1995 werd opgericht door Kees de Koning.

Gevaar

Toch brengt zo'n vriendschap ook risico's met zich mee volgens de journalisten van de krant. Zo werden in het verleden vermoedelijk veel artiesten afgeperst. Een rapper moest zijn dure horloge afstaan en een lid van de rapgroep SFB (uit Zuidoost) werd al aangehouden met een pistool in zijn broekband. Hij zou eerder namelijk met vuurwapens bedreigd zijn, waardoor hij bescherming nodig had. De politie had sterk het idee 'dat er veel meer speelde rond de groep'. Deze verhalen zijn echter moeilijk te verifiëren.