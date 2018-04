LIVE: Jong Ajax begonnen aan kampioenswedstrijd tegen MVV

Jong Ajax speelt op De Toekomst de kampioenswedstrijd tegen MVV. Winnen de talenten, dan zijn ze kampioen van de Jupiler League.

Dat zou een unieke prestatie zijn. Sinds het seizoen 2013/2014 doen ieder seizoen drie belofteteams mee in de eerste divisie. Daar is overigens de nodige kritiek op. Vorig jaar werd Jong Ajax tweede, maar het kampioenschap ging nog nooit eerder naar het tweede elftal van een Eredivisie-club.

Jong Ajax moet wel winnen van MVV uit Maastricht, de nummer 9 op de ranglijst. Als Ajax gelijk speelt en Fortuna Sittard wint, gaan de Limburgers er met de titel vandoor. In theorie kan ook NEC Nijmegen nog kampioen worden. In tegenstelling tot de andere kanshebbers kan Jong Ajax niet promoveren naar de Eredivisie. Wat dat betreft zal de spanning in Sittard en Nijmegen groter zijn, want zij strijden voor directe promotie.