Stad was bijzonder vervuild na Koningsdag: verdriedubbeling van hoeveelheid afval

Koningsdag heeft voor een record aan afval gezorgd. De zevenhonderd medewerkers van de gemeentelijke reinigingsdienst haalden gisteravond en afgelopen nacht maar liefst 600 tot 700 ton afval op. Even ter vergelijking: twee jaar terug werd er nog maar 200 ton opgehaald. Dat is dus meer dan een verdriedubbeling.

In totaal begonnen rond middernacht zevenhonderd schoonmakers aan de monsterklus. Ook voorzitter van de bestuurscommissie stadsdeel Centrum Boudewijn Oranje ging mee om de stad weer schoon te krijgen.

'Als het feest afgebroken wordt, dan is de reiniging al begonnen', zegt een van de schoonmakers tegen AT5. Alles moet binnen no-time schoon. En dus is het aanpoten. 'Het is wel heftig, maar als je van dit werk houdt is het leuk. Het kan tot 03.00 uur duren, 04.00 uur. We hebben eigenlijk geen tijd. Dat weten we nooit van tevoren.'

Net als vorig jaar organiseert Plastic Whale ook vandaag weer Koningsvissen. Het doel is simpel: de grachten van Amsterdam weer schoon krijgen. Er wordt rond 13:00 uur gestart bij NEMO. Vorig jaar zorgde de actie voor ruim 99 gevulde vuilniszakken. Dit jaar lijkt