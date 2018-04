Café Scheltema bestaat 110 jaar: 'Dit was het mekka van de journalistiek'

Café Scheltema aan de Nieuwezijds Voorburgwal, een van de laatste bruine cafés van Amsterdan, viert vandaag zijn 110-jarige bestaan. Onder de ras Amsterdammers een begrip. En het lijkt alsof er in al die jaren niets is veranderd.

Toen Willem de Lange 50 jaar geleden het bruine café overnam, stond het bekend als een echt journalistencafé. Grote schrijvers, journalisten en fotografen kwamen hier graag. Ook Paul Arnoldussen - ooit journalist bij het Parool - was hier kind aan huis.

'De kranten waren hier in de buurt. Van de Telegraaf tot aan Trouw. Dus iedereen kwam hier. Het was een soort redactiekantoor', vertelt Arnolddussen tegen AT5. 'Sommigen dachten zelfs dat hier de krant werd gemaakt.'

In de jaren 70 verdwenen de grote redacties naar de Wibautstraat, maar toch bleef het café populair. Volgens de huidige eigenaren Wim de Lange en zijn zus Joke, kinderen van oude eigenaar Willem is daarvoor een logische verklaring. 'Dat stamt van vroeger. Het is het mekka van de journalistiek geweest. Warmte, gezelligheid. Je bent iemand als je hier binnenkomt.'