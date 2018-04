Jong Ajax verovert historische titel in de Jupiler League

Jong Ajax heeft vanavond geschiedenis geschreven door als eerste belofteteam ooit de eerste divisie te winnen. Thuis op De Toekomst werd MVV verslagen.

De ploeg van Michael Reiziger moest winnen om de schaal in ontvangst te mogen nemen. Directe concurrent Fortuna Sittard won namelijk van Jong PSV en promoveerde vanavond zo naar de Eredivisie.

In een charmant duel kregen Jong Ajax en MVV allebei veel kansen. Het waren de bezoekers uit Maastricht die in de tweede helft op voorsprong kwamen met een strafschop. Spits Mateo Cassierra ging in de fout en veroorzaakte de penalty. Het publiek riep om Kaj Sierhuis, de jonge Ajacied die dit seizoen al veel belangrijke doelpunten maakte. Hij kwam in het veld en maakte direct de gelijkmaker. Cassierra herstelde zijn fout door nog geen tien minuten na de strafschop de 2-1 te maken.

Tientallen spelers kampioen

Het kampioenschap van Jong Ajax is uniek. Het is de eerste keer dat een belofteteam de titel wint. De tweede elftallen doen sinds het seizoen 2013/2014 mee in de Jupiler League. Jong Ajax speelde die seizoen met tientallen verschillende spelers en stelde iedere wedstrijd weer een nieuw elftal op. Volgens critici is dit competitievervalsing, omdat het niveau van Jong Ajax per wedstrijd wisselt.

Ook al is Jong Ajax kampioen, de ploeg promoveert dus niet naar de Eredivisie. Want dat kan simpelweg niet. Het feestje en de huldiging zijn vanavond direct na de wedstrijd op De Toekomst.

Hoewel het grote Ajax de titel in de Eredivisie misliep, is dit toch een mooie troostprijs voor Ajax. Overigens zijn de Ajax-vrouwen ook nog steeds in de race voor de landstitel én de beker.