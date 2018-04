Brandweer in actie voor brand in pizzeria De Pijp

In een pizzeria aan de Hemonystraat in De Pijp heeft vanavond een brand gewoed. Vermoedelijk ging het mis in het ventilatiekanaal van de zaak.

Veel brandweermensen rukten uit naar l'Angoletto. Eenmaal bij binnenkomst bleek een afzuiger in brand te staan. Het is onbekend of het gevaarte de oorzaak van de vlammen is geweest.

Een persoon zou volgens getuigen rook hebben ingeademd. Het is onduidelijk of hij of zij naar het ziekenhuis is overgebracht.