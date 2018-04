Na 31 jaar vrij parkeren is dat nu voorbij: gemeente deelt boetes uit

Al 31 jaar parkeren bewoners van de Willem Gertenbachstraat in Zuidoost hun auto langs de kant van de weg, en dat werd tot nu toe altijd gedoogd. Afgelopen donderdag kwam daar verandering in. Een groep handhavers liep de wijk door en bekeurde tientallen autobezitters. De bewoners begrijpen er niks van.

Deze boete vonden de bewoners afgelopen donderdag op de deurklink van hun auto. De verbazing in de wijk was groot. 'Ik woon hier al twintig jaar en nooit geen problemen. En toen ineens een boete', zegt een verbouwereerde buurtbewoner tegen AT5. 'Notabene in een doodlopende straat. De gemeente heeft geld nodig.'

Verkeersbord

De handhavers handelden wel volgens de regels. Volgens dit bord, dat vooraan de wijk staat, mag er alleen in de parkeervakken worden geparkeerd. En daar hadden de bewoners eigenlijk nooit op gelet: 'Heb er eerlijk gezegd nooit op gelet hoor. Nou ik woon hier 32 jaar en ik wist het niet'.

Een ander merkt de drukte op, waardoor parkeren in de vakken lastig wordt: 'Ik had hem netjes in het vak kunnen zetten, maar zoals u ziet is het al betrekkelijk druk. En als je sinds jaar en dag gewend bent te parkeren en niet weet dat het niet mag, is het een beetje lullig om meteen een boete uit te delen.'

De bewoners van de wijk gaan de boetes gezamenlijk aanvechten.