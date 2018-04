Enorme stroomstoring in Zuidoost: meldingen vanuit het hele stadsdeel

In stadsdeel Zuidoost zitten veel Amsterdammers zonder stroom.

Vanuit het hele stadsdeel komen meldingen binnen. Niet alleen de elektriciteit in huis doet het niet, ook bijvoorbeeld straatverlichting is uitgevallen. Mensen beschrijven dat er overal kaarsjes opduiken en bewoners hun weg in huis en op straat zoeken met de verlichting van hun smartphone.

Omdat er een heldere maan is, biedt die voor sommige bewoners enige uitkomst. Sommigen zien er de romantiek wel van in, andere getroffenen maken zich zorgen om de inhoud van hun koelkast. Volgens een getuige rijdt de metro nog wel en draaien sommige adressen op een noodvoorziening.

De meldingen begonnen rond kwart voor één uur vannacht. Netbeheerder Liander bevestigt dat er een stroomstoring is, maar doet zelf nog onderzoek naar de details. Een verwachte eindtijd is nog niet bekend. Op dit moment schat Liander in dat er tot duizend adressen zijn getroffen, maar op basis van meldingen op sociale media lijkt de storing veel grootschaliger.

Op Facebook deelt Caroll Sastro, een bekende inwoner van Zuidoost, een filmpje. 'Opeens is het pikkedonker in Zuidoost', zegt ze.

Grote #stroomstoring in Amsterdam Zuid-Oost. Alles in het donker nu. Alleen metro rijdt nog en sommige bedrijven met een noodstroomvoorziening hebben nog licht. Hoor brandweer-sirenes. Overal zie je lichtjes van mensen met zaklampen en/of mobiele telefoons. — Bondtehond (@Bondtehond) 28 april 2018

Lekker dan .. heel zuidoost zonder stroom.. #stroomstoring



Zal wel niet weer Liander zijn ?? — Em0 (@EmrahBicer86) 28 april 2018

Stroomstoring in Amsterdam zuid-oost? Veel in het donker. Apart hoor zo donker! — Barend de Jel (@bdejel) 28 april 2018

We maken het zelf gezellig #stroomstoring Amsterdam zuidoost pic.twitter.com/IftHRnsMY0 — Saphora Chin (@Safiechin) 28 april 2018

De stroom in heel Zuidoost is uitgevallen en we vinden het allemaal heel spannend — Amber (@ambereendje) 28 april 2018