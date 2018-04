Chaos op Schiphol door stroomstoring: duizenden reizigers wachten in vertrekhal

Op luchthaven Schiphol is vannacht een grote chaos ontstaan vanwege een stroomstroming. Daardoor kon er niet worden ingecheckt en liepen de vertrekhallen vol met wachtende reizigers.

Schiphol riep mensen op niet meer naar het vliegveld te komen. Om eerst alle drukte weg te werken, worden inkomende vluchten vanaf 9.00 uur omgeleid. 'Deze situatie zal leiden tot vele annuleringen', meldde het vliegveld.

Inmiddels kan er weer worden ingecheckt, die problemen werden om vanochtend om half zeven opgelost. Reizigers wordt geadviseerd de vluchttijden in de gaten te houden en moeten nog altijd rekening houden met flinke vertragingen.

Update regarding flights: incoming flights will be reduced in capacity between 09:00AM-11:00AM. Outbound flights have no restrictions, but several flights are delayed or cancelled. Please check the status of your flight on https://t.co/MVupfrMBxv, our app or contact your airline.