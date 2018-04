De ultieme beloning: Reiziger en Sierhuis komen woorden tekort

Trainer Michael Reiziger zag zijn Jong Ajax een klassieke kampioenswedstrijd spelen. Het duurde lang voordat zijn spelers de schroom van zich afwierpen: 'Er ging tot aan de goal veel fout, er stond spanning op ze.'

Gekleed in een geleend trainingspak, Reiziger kreeg een champagnedouche en een bad, staat de trainer met zijn kenmerkende brede grijns de pers te woord. 'Wat een ontlading, het zijn zulke spannende weken geweest. Dat zag ik terug aan het spel vanavond. Tot aan de goal (0-1 in de 60e minuut) ging er veel fout. Foute passes, ballen onder de voet, er stond veel spanning op ze.'

Het was invaller Kaj Sierhuis die min of meer het tij deed keren. 'Dit scenario had ik vooraf niet kunnen bedenken. Invallen bij een achterstand, een goal maken en dan uiteindelijk de titel pakken. Dit is schitterend, echt fantastisch. De ultieme beloning na een mooi jaar.'

Er was dus een tegendoelpunt van MVV nodig om de ploeg wakker te schudden. Sierhuis maakte gelijk en kort daarna tekende Mateo Cassiera voor de winnende treffer. 'Ik heb nog nooit zo'n ontlading gevoeld hier zoals na dat tweede doelpunt. Het superspannend maar de fans waren fantastisch. Die hebben echt geholpen.'