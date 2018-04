Wereldwijde problemen bij berichtendienst Telegram door stroomstoring

Gebruikers van berichtendienst Telegram hebben ook last van de stroomstoring in Zuidoost. Servers van de dienst raakten ernstig oververhit waardoor berichten niet meer aankomen.

De dienst laat op Twitter weten dat gebruikers in Europa. Rusland, het Midden-Oosten en Noord-Afrika verbindingsproblemen kunnen ondervinden. 'Dit komt door de stroomstoring in Amsterdam. In de komende uren hopen we de problemen op te kunnen lossen.'

Door een storing in hoogspanningskabels, waar zo'n 150.000 volt opstaat, zat een groot deel van Zuidoost zonder stroom. Ruim 18.000 huishoudens zaten vannacht daardoor zonder stroom, de storing is inmiddels grotendeels opgelost.

