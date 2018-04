Veel teleurgestelde vakantiegangers op Schiphol: 'Missen cruise in Venetië'

Heel veel beteuterde gezichten vanochtend op Schiphol, duizenden vakantiegangers maakten zich op voor een weekje weg maar zagen hun uitje in het water vallen.

Een familie van 12 stond op het punt naar Venetië te vliegen. 'Daar zouden we vanmiddag om vijf uur op een cruiseschip stappen voor een weekje varen. Maar we gaan het niet halen dus dat gaat niet door.'

Lees ook: Liander: Stroomstoring Zuidoost opgelost, bijna iedereen om half tien weer stroom

'Het gaat niet door'

Een andere reiziger heeft het ook al opgegeven: 'Onze vakantie zit er op, de vlucht is geannuleerd dus het gaat niet. Het reisbureau heeft alles geprobeerd maar het gaat niet door.' De luchthaven ging in de vroege ochtend zelfs kortstondig op slot, door de stroomstoring kon er niet worden ingecheckt met lange rijen als gevolg.

'We zagen ons genoodzaakt dicht te gaan, de toegangswegen werden gesloten en de treinen stopten niet. Het was te druk.' En de vertragingen kunnen nog wel even aanhouden, waarschuwt een woordvoerder van Schiphol. 'Het advies is toch echt check onze site, onze app en houd contact met je reisorganisator.'

Lees ook: Wereldwijde problemen bij berichtendienst Telegram door stroomstoring

In het donker scheren

Het leed in Zuidoost ten gevolge van de storing was van iets minder grote orde. 'Ik moest me in het donker scheren', vertelt één van de weinigen op straat. 'Mijn huisgenoot was nog aan het werk en we hebben een elektronische sleutel, dus daar moest ik wel even achteraan. Het heeft me mijn nachtrust gekost.'