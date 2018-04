Kan Hakim Ziyech Ajax nog één keer op sleeptouw nemen?

Het is de laatste klus van het seizoen, als Ajax thuis weet te winnen van AZ, stelt het een voorrondeplek in de Champions League veilig. Maar er wordt ook nog uitgezwaaid en toegejuicht rondom de wedstrijd. En misschien wel de belangrijkste vraag van de middag: is dit de laatste thuiswedstrijd voor Ajax van Hakim Ziyech?

In de Johan Cruijff Arena doet trainer Erik ten Hag weer een beroep op jongeling Noussair Mazraoui. De middenvelder maakte kortgeleden zijn debuut en staat ook nu weer in de basis. Op de bank zitten ook jongelingen Azor Matusiwa en Kaj Sierhuis te springen om hun debuut te maken.

Maar dat gebeurt misschien nog bij een grote voorsprong want van een traditionele uitzwaai/feestwedstrijd is geen sprake. AZ staat met twee wedstrijden op het programma vijf punten achter en kunnen vandaag dus definitief naar de derde plek worden verwezen.

De elf namen

Dat moet gebeuren met de volgende basiself: André Onana, Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, Max Wöber, Nico Tagliafico, Lasse Schöne, Hakim Ziyech, Donny van de Beek, David Neres, Klaas Jan Huntelaar en Justin Kluivert.

Er wordt wel nog uitgezwaaid en gefêteerd. Nick Viergever en Mitchell Dijks komen na dit seizoen niet meer in actie en nemen voor de wedstrijd afscheid van het publiek. In de rust worden de kersverse kampioenen van Jong Ajax gehuldigd.

Nog één keer Ziyech

En hoe reageert het publiek vandaag op Hakim Ziyech. De middenvelder is één van de beste spelers dit seizoen maar ook vaak een punt van discussie. De duw die hij na de oorwassing bij PSV kreeg bij thuiskomst lijkt het laatste zetje te zijn geweest om te vertrekken. Een wens die hij al heeft uitgesproken.

Het Engelse Everton zou al bereid zijn meer dan 50 miljoen te willen neertellen voor Ziyech. Voor nu draagt hij nog het rood-wit van Ajax en mogelijk dus voor het laatst in de Johan Cruijff Arena.