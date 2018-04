Amsterdamse (28) drie keer opzettelijk aangereden op A27

Een 28-jarige Amsterdamse vrouw is gisterenmiddag rond 14.00 uur tot drie keer toe opzettelijk aangereden op de A27. Ze heeft aangifte gedaan wegens poging tot doodslag. Dat meldt Omroep Brabant.

De vrouw reed in de buurt van Raamsdonksveer richting Werkendam, toen een zwarte Renault Clio met Belgisch kenteken begon te bumperkleven. Die automobilist zou haar tot drie keer toe hebben aangetikt terwijl ze met een snelheid van 120 kilometer per uur reed.

Lange achtervolging

De Amsterdamse en haar twee medepassagiers (26 en 31 jaar) kwamen vervolgens op de vluchtstrook terecht, maar de Clio bleef hen belagen. Bij benzinestation Meerkerk - 20 kilometer verderop - kwam de achtervolging tot een einde.

Het drietal is op het bezinestation opgevangen door de politie. Niemand is gewond geraakt, alleen de auto is aan de achterkant beschadigd. De politie in de omgeving gezocht naar de Clio, maar die is nergens aangetroffen.

Niet onze wijk maar mogelijk was u toch getuige.Gisteren, 28e, rond 14u A27 Raamsdonksveer richting Werkendam werd auto, nederlands kenteken,div keren aangereden door zwarte Renault, belgisch kenteken.Snelh tot 180km/h. Links en rechts inhalen. Iets gezien, graag bericht. — Wijkagenten Aalburg (@wa_altena01) April 29, 2018