Ajax zeker van tweede plaats Eredivisie na winst op AZ

Ajax heeft zich vanmiddag verzekerd van de tweede plaats na een 3-0 overwinning op AZ. Door de winst hebben de Amsterdammers een plek in de voorronde van de Champions League veiliggesteld.

Al direct na de aftrap was Ajax gevaarlijk. Kluivert stuurde Van de Beek weg, maar Vlaar wist er met een voetje tussen te komen. Na negen minuten spelen wist Ziyech rakelings voorlangs het doel van Marco Bizot te schieten. Twee minuten later was Ziyech weer gevaarlijk. De speler die dit seizoen voor veel discussie zorgde bij Ajax was het eerste kwartier het meest aanwezig op het veld.

In het tweede kwartier ging het tempo een stuk naar beneden. Ook moest AZ noodgedwongen wisselen. Ouwejan kon na een behandeling op het gras niet meer verder. Hij werd vervangen door Olij. Guus Til kreeg in de 32e minuut een gele kaart na een harde overtreding op Nico Tagliafico. De Argentijn kon wel gewoon verder.

Applaus voor Nouri

In de 34e minuut stond de hele Johan Cruijff Arena op om te klappen voor Nouri. Abdelhak Nouri werd toegezongen in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Uitgerekend zijn maatje Donny van de Beek wist drie minuten later te scoren. De Ligt kapte en draaide net zo lang tot hij een voorzet kon geven op Van de Beek. Hij kopte uiteindelijk van dichtbij raak: 1-0. De gelijkmaker was daarna gevaarlijk dichtbij na een snel genomen vrije trap door AZ. Uiteindelijk vloog de bal over.

Kluivert

Direct na rust zat er weer nieuwe energie in de ploeg van Ten Hag. Wellicht gemotiveerd door de spelers van Jong Ajax die in de rust een ereronde mochten lopen over het veld vanwege het kampioenschap in de Jupiler League. Slechts drie minuten op het veld en Justin Kluivert wist te scoren, na een fijne aanval van de thuisploeg die begon met een bal van Ziyech over zo'n veertig meter in de richting van Huntelaar. De vedette wist de bal uiteindelijk bij jongeling te krijgen die het mooi afmaakte: 2-0.

De Amsterdammers konden zo'n tien minuten later de voorsprong verder uitbreiden. Lasse Schöne wist alleen een vrije trap van net buiten de zestien niet tussen de palen te krijgen. De bal ging over. Vijf minuten later scoorde Neres. Maar de arbitrage keurde het doelpunt af wegens buitenspel.

Ekkelenkamp

In de laatste tien minuten eiste trainer Erik ten Hag de hoofdrol op. Hij liet Ekkelenkamp warmlopen om in te vallen maar besloot, terwijl de speler al klaarstond om in te vallen, dit toch niet te doen. Ekkelenkamp trok alweer zijn trui aan maar mocht een luttele minuut later toch nog de laatste vijf minuten meespelen. Direct na de wissel scoorde Neres na een keiharde uithaal in de kruising. Daarmee werd ook de eindstand bepaald: 3-0.