Mitchell Dijks bevestigt transfer naar Bologna

Mitchell Dijks heeft bevestigd dat hij deze zomer verhuist naar Bologna.

De geruchten van de transfer gaan al maanden rond. Al in februari waren de eerste berichten over het vertrek van Dijks naar Italië. Daar zou een contract voor vijf jaar voor hem klaarliggen. Eind januari zou Dijks in het grootste geheim al een keuring bij de Italianen hebben doorstaan.

Voorafgaand aan de wedstrijd tegen AZ nam Dijks vanmiddag al afscheid van de supporters van Ajax.