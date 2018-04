Ziyech uitgeroepen tot Ajacied van het jaar.

Hakim Ziyech is uitgeroepen tot Ajacied van het jaar, en wint daarmee de Rinus Michels-trofee. De fans vonden Ziyech de beste speler van dit seizoen. Matthijs de Ligt is uitgeroepen tot Talent van het jaar

'Na alles wat er gebeurd is, is het toch iets wat ik niet had verwacht. Maar ik ben er wel blij mee', zegt Ziyech tegen Fox Sports. Ziyech heeft een moeizame relatie met de Ajax-supporters achter de rug. Zij hebben hem regelmatig getrakteerd op een fluitconcert, tot grote frustratie van de middenvelder.

Toen het elftal terugkeerde van de verloren kampioenswedstrijd tegen PSV, werd Ziyech zelfs geduwd door een 'supporter'.

Laatste thuiswedstrijd voor Ziyech?

De kans is groot dat Ziyech vandaag de laatste thuiswedstrijd in de Arena speelde. Een suggestieve vraag van Hans Kraaij Jr. over een mogelijke transfer, werd door Ziyech niet ontkend.