Schiphol: alles draait weer volgens schema, wel nog veel vertragingen

Op luchthaven Schiphol draait alles weer volgens schema. Wel zijn veel vluchten vanavond nog vertraagd.

De grote stroomstoring van vanmorgen zorgde voor lange wachttijden, vertragingen en annuleringen op de luchthaven. Om veiligheidsredenen werden de toegangswegen van het vliegveld afgezet en reden er geen treinen meer naar de luchthaven. Dat was voor het eerst in de geschiedenis van Schiphol dat dit gebeurde.

Meivakantie

Ook werden inkomende vluchten tegengehouden, maar ook dit is niet meer het geval. Wel wordt het vanavond nog erg druk op Schiphol. Dit was al voorzien vanwege de meivakantie. Passagiers worden geadviseerd hun vlucht goed in de gaten te houden en op tijd naar Schiphol te komen.

Morgen wordt het ook drukker op de luchthaven dan verwacht. Naast vakantiereizigers worden er ook inhaalvluchten gepland door luchtvaartmaatschappijen.